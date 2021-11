Hombre le disparó tres veces a su exnovia y por vencimiento de términos está a punto de quedar libre

Atemorizada se encuentra Anthia Amador, una mujer que fue agredida el pasado 24 de junio a balazos por su expareja sentimental en el municipio de Soledad, Atlántico . “Me dio tres tiros”, relató.

Amador contó en diálogo con Noticias Caracol que el sujeto le disparó en diferentes partes del cuerpo y, además, atacó a su hermano, destrozándole la garganta.

“Me dio tres tiros. El primero me lo dio en el mi hígado, el segundo me lesionó el pulmón y el tercero me lo dio en mi cráneo, en mi cabeza”, contó.

Su hermano Elías dijo que el disparó que él recibió fue en la mejilla y le atravesó la garganta. “Me la rompió”.

El hombre está a punto de quedar libre por vencimiento de términos, por eso, Anthia Amador pidió seguridad.

“La Fiscalía me dice que es un simple caso de tentativa de feminicidio. No me dan seguridad de que lo judicialicen tan pronto”, añadió.

