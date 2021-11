Murió niño de 10 años por posible caso de dengue en Barranquilla; recorrió varios hospitales

"Que se haga justicia" es lo que pide Sofía Gutiérrez, madre Jesús Adrián Arévalo, el niño de 10 años que murió en el Camino Adelita de Char de Barranquilla tras haber pasado antes por dos centros de salud en los que le habrían tratado graves síntomas de dengue como un problema gastrointestinal.

La mujer cuenta que su calvario inició el pasado viernes cuando después de presentar dos días de fiebres y malestar estomacal llevó a su hijo a la urgencia del hospital La Manga, en el suroccidente de Barranquilla y allí, tras una larga espera por la cantidad de paciente que aguardaban por atención, el médico, sin practicarle exámenes, le afirmó que se trababa de un virus y le dio de alta.

Sin embargo, el estado de salud del niño empeoró y a las 7:30 de la noche del día siguiente regresó, esta vez, al camino El Pueblo. Sofía Gutiérrez afirmó que le tocó suplicar, durante dos horas, para que atendieran a su hijo que ya casi ni podía ponerse en pie de lo débil que se encontrada.

“Mi hijo no podía estar sentado, le dolía mucho su cuerpo. Estaba muy débil y me dijeron que no tenían camilla. La doctora del triage me dijo que mi hijo era un posible caso de dengue con signos de alarma, sin embargo, no me atendieron a mi hijo a tiempo y me pidieron que tenía que esperar que salieran primero de otros pacientes”, relató entre lágrimas la madre del niño.

El pequeño cuerpo de Jesús Adrián, quien soñaba con ser cantante y había hecho sus primeras presentaciones en la iglesia cristiana a la que asistía, la madrugada del domingo no resistió y entró en paro.

Publicidad

El niño fue intubado y remitido de urgencias al Camino Adelita de Char, donde médicos hicieron lo posible por estabilizarlo, sin embargo, murió a las pocas horas.

Sofía Gutiérrez afirmó que aunque aún están a la espera de los resultados para determinar con exactitud que lo que tenía su hijo era dengue, médicos que lo atendieron en el último centro asistencial afirman que los síntomas del niño eran demasiado evidentes y coincidían con esta enfermedad trasmitida por un mosquito .

En Barranquilla los casos de dengue ascienden a unos 1.500 y 36 de ellos son graves, por lo que la Secretaría de Salud advierte que esta puede ser una enfermedad aún más peligrosa que el COVID-19, pues afecta con mayor gravedad a los niños.

Como si fuera poco, más de 550.000 potenciales criaderos de mosquito han sido detectados en la ciudad.