“Hospital de Ciénaga no puede prestar ni primeros auxilios”: alcalde Tete Samper

En grave estado se encuentra el Hospital San Cristóbal de Ciénaga , Magdalena. No hay médicos, no hay insumos asistenciales básicos y la infraestructura se cae a pedazos, poniendo en riesgo la vida de los cienagueros que no pueden contar con un servicio de salud óptimo.

“Hemos recibido denuncias que los pacientes son atendidos por médicos practicantes, no hay agujas, sueros y catéter, insumos básicos para brindar atención, los usuarios deben salir a comprar los medicamentos. Esto no es justo y juegan con la vida de los cienagueros”, aseguró a BLU Radio la diputada, Elizabeth Molina Campo.

Frente a esta situación, el alcalde Luis Tete Samper hace un llamado a las autoridades de salud nacionales para que tomen las medidas necesarias que ayuden a mejorar la prestación del servicio en Ciénaga.

“Pido al Ministerio de Salud y a la Superintendencia de Salud que intervengan el Hospital, que nos den la mano para que este centro asistencial funcione como en otro momento lo hizo. No es justo que el Hospital de Ciénaga no pueda prestar ni los primeros auxilios porque no cuenta con los elementos básicos para a hacerlo, le deben más de 5 meses a los médicos. Ya está bueno”, afirmó Tete Samper.

La situación tiene preocupada a la comunidad en general, quienes ven en riesgo sus vidas por no contar con el principal centro asistencial del municipio, por tal razón para este viernes 07 de enero la red de mujeres y juntas de acción comunal de Ciénaga convocan a un plantón para exigir pronta solución.

BLU Radio buscó conocer la posición de la Gobernación del Magdalena respecto a la situación del mencionado recinto de salud, pero no fue posible entablar comunicación con la secretaria de salud departamental, Diana Celedón.

