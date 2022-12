Incendio en Barranquilla estaría controlado a las 10:00 de la noche de este viernes: minminas

La ministra de Minas, Irene Vélez, se refirió en Mañanas Blu a la serie de acciones del Gobierno en medio del incendio en la bodega Bravo Petróleo en la ciudad de Barranquilla. De acuerdo con la funcionaria, se espera que a más tardar las 10:00 de la noche de este viernes se queme todo el combustible en el tanque que permanece prendido y las llamas estén controladas.

“En el día de hoy entre las 10 de la mañana y las 10 de la noche estará ya controlado el incendio”, dijo la funcionaria, quien anotó que la contaminación atmosférica no ha dado pie a una alerta.

Publicidad

Vélez aseguró que no ha habido vertimiento de combustible al río Magdalena , de acuerdo con el peritazgo de un experto.

“Por fortuna, la manera en que se han ido consumiendo los tanques ha hecho que no haya habido derrames hasta el momento. Se prevé, por la forma en que se ha hecho la combustión no vaya a haberlos. Ese es el análisis del ingeniero experto de Ecopetrol ”, indicó la funcionaria.

No había plan de riesgo

La ministra , además, se refirió a la ausencia de un plan de manejo de riesgo por parte de Bravo Petroleum y los problemas encontrados con la póliza de seguros, que al momento de la emergencia no se encontraba cargada al sistema.

Publicidad

“Todo parece indicar que había una licencia, pero que el plan de riesgos no estaba. Fue lo que indicó el director de la Unidad de Gestión del Riesgo. Por otro lado, en lo que respecta al Ministerio de Minas y Energía , el agente de almacenamiento, que es la función que ellos realizan, tenía un usuario creado en nuestra plataforma; sin embargo, al momento, no encontramos que tenga la información, los documentos que debe mantener en la plataforma. No estaban subidos”, declaró la ministra de Minas.

Según Irene Vélez, el mismo día de la emergencia, la dirección de Hidrocarburos recibió un correo de la empresa en el que se adjuntaba la póliza.

Publicidad

“Estuvimos ayer, todo el día, en revisión de ese documento por parte de los jurídicos del Ministerio de Minas. Se entiende que la póliza está vigente hasta septiembre del próximo año”, indicó

La funcionaria aseguró que las autoridades tienen la inquietud en cuanto a las razones por las que la póliza no estaba cargada en el sistema.

“Esta es una investigación que va a seguir. No quiero adelantarme hasta no tener el detalle de la información que se requiere”, complementó.