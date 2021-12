Iván René Valenciano recibió el título de bachiller honoris causa con toga y birrete

Grado de Bachiller Honoris Causa fue el que recibió con toga y birrete el exfutbolista Iván René Valenciano por parte del Colegio Miguel Antonio Caro (Inem), ubicado en el municipio de Soledad, donde cursó sus estudios de bachillerato hasta noveno grado.

En aquel entonces, Valenciano se retiró para seguir sus pasos en el fútbol, pero le debía a su madre Piedad Pérez el sueño de verlo recibir un título académico, anhelo que de alguna manera decidieron cumplirle en su antigua institución.

“Su mamá Iván René Valenciano siempre decía que la ilusión de ella es que él fuese un bachiller y un profesional, entonces nosotros lo que quisimos fue resaltar las huellas que deja este hombre en el fútbol colombiano y en el deporte de alto rendimiento”, contó el rector Edwin Lozano.

Cuando Valenciano ingresó al Inem jugaba baloncesto y fue en este colegio donde decidió inclinarse por el fútbol, con el apoyo de algunos y el rechazo de otros, como lo recordó durante un emotivo discurso en la ceremonia de graduación.

“Se hicieron los intercursos y yo le dije a un compañero: méteme en el equipo. Y él me dijo: no, porque usted está muy gordito y eres muy malo (risas). Entonces, vinieron los de once (grado) y me preguntaron con quién iba a jugar, pero les dije que no tenía equipo y me dijeron que jugara con ellos y me pagaban 200 pesos por partido”, narró.

De ahí en adelante, Valenciano se convirtió en el ‘Bombardero’ del fútbol colombiano con grandes triunfos cosechados en la cancha como todo un profesional del deporte.

