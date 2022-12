Lecciones de la derrota ante Brasil: editorial de Ley del Montes

La derrota sufrida por la Selección Colombia ante Brasil en Manaos 2 por 1 deja varias lecciones que deben ser aprendidas si queremos clasificar al Mundial de Rusia 2018. La primera de ellas es que nuestros jugadores deben perderle el miedo a la camiseta brasileña, algo que creíamos haber superado luego de la era de Francisco Maturana, El Pibe Valderrama y compañía.

Ayer quedó demostrado que no es así. Solo había que ver la cara de susto de Stefan Medina –que demostró por qué genera tanta resistencia cada vez que es convocado por José Pékerman al equipo nacional- quien resultó comprometido en los dos goles del equipo brasileño. Medina no brinda garantías en la Selección. Todo lo contrario: sus constantes equivocaciones llenan de nervios a sus compañeros defensores. ¿Cuál es la razón para que Pékerman insista en llevarlo a la Selección? ¿Tendrá algo que ver con el hecho de que su yerno, Pascual Lezcano, es el representante del jugador?

Pero Medina no es el culpable de la derrota, ni más faltaba. Pékerman sigue respetando demasiado a Brasil. Ya había sucedido en el pasado Mundial, cuando el “peor pentacampeón” de los últimos años –tanto que se “comió” siete goles de Alemania- nos dejó por fuera del torneo. Pékerman diseña los partidos contra Brasil no desde el respeto, sino desde el miedo. Y ahí están los resultados.

James Rodríguez –por su parte- demostró ayer por qué Zidane no lo tiene en cuenta en el Real Madrid. En Manaos pudimos ver la peor versión de James de los últimos tiempos: flojo, displicente, ido, aburrido, soso, pedante…

La actitud con la que entró Marlos Moreno al partido también dejó en evidencia que a nuestros jugadores les falta trabajar mucho más el cerebro que las piernas. ¡Marlos Moreno no le ha ganado a nadie para que asuma poses de estrellita del fútbol! Si sigue así muy pronto lo veremos de regreso al fútbol colombiano. Al Manchester City –que lo compró por varios millones de euros- no le sirve un jugador sin espíritu de sacrificio y sin compromiso colectivo.

Y por último, la otra lección de la derrota de ayer nace del triunfo ante Venezuela en Barranquilla dos a cero. A los equipos que son menos que nosotros debemos golearlos, porque a Rusia también se va por mayor diferencia de goles a favor. A Venezuela debimos ganarle –mínimo- seis a cero. Ayer Uruguay le metió cuatro goles a Paraguay y aseguró el primer lugar en la tabla de posiciones.

De manera que la Selección debe mejorar muchísimo si quiere asistir al Mundial de Rusia. El triste espectáculo de ayer –ante un modesto Brasil- no se puede repetir. Pékerman debe sacudir el mantel para saber cuáles son las piezas de la vajilla que deben permanecer en la mesa y cuáles deben caer al piso. Ya está bueno de consentimientos con quienes no tienen ni capacidad ni ganas de pertenecer a la Selección.