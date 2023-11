Liberan a trabajador de la salud soledeño que estuvo once días secuestrado por el ELN

Después de permanecer once días secuestrado por el ELN, este martes fue liberado Christian Eduardo Gómez, un trabajador de la salud de 32 años, oriundo del municipio de Soledad, Atlántico.

Los peores días de su vida dice haber vivido Christian Eduardo Gómez León, propietario de una óptica, luego de que hombres armados, quienes se identificaron como miembros del ELN, lo interceptaran en la vereda La Paz, jurisdicción de Arauca, donde se encontraba haciendo una brigada de salud y se lo llevaran esposado hasta una zona rural donde procedieron a ponerle una cadena en el cuello y otro en las piernas.

Christian afirma que el grupo guerrillero lo retuvo once días mientras verificaban si era parte de otro grupo al margen de la ley o si estaba haciendo labores de inteligencia para la Policía o el Ejército.

“Nunca mostraron sus caras y tampoco daban sus nombres. Me hicieron una entrevista diciéndome que yo era de las Farc, pero tenía la tranquilidad que soy un colombiano de bien. Esto me generó demasiada zozobra”, relató Christian.

Fueron once días en los que este hombre dice haber sentido de cerca la muerte: “Como en cinco ocasiones sentí que me iban a mater. Lo que hacía en ese momento era aferrarme más a Dios, pensaba mucho en mi familia. Los últimos cinco días del cautiverio me tuvieron todo el día amarrado”, relató Christian.

Su liberación se dio cuando miembros del ELN corroboraron que era un trabajador de la salud. Fue entonces cuando lo abandonaron en una vía entre las veredas de Los Chorros y La Esmeralda, en Arauca, no sin antes decirle que no podía regresar nunca más a ese departamento.

Tras reencontrarse con su familia, Christian envió un enviar un mensaje de esperanza, intentando conmoverles el corazón a los secuestradores, a quiénes le pidió "la libertad de todos los ciudadanos que están secuestrados, entre ellos “Mane, el papá de Lucho Díaz”.

