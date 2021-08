Libre estudiante capturado por homicidio de joven durante asalto en El Prado, Barranquilla

En la mañana de este lunes quedó en libertad el joven José Luis Polo Vizcaíno, un estudiante de negocios internacionales capturado por la Policía tras el homicidio de Sebastián de la Hoz Pontón, quien recibió una puñalada durante un atraco, el sábado pasado en el barrio El Prado.

La Fiscalía, luego de analizar las pruebas presentadas por la Policía, consideró que no había mérito y ordenó la libertad del joven.

Según la defensa, Polo Vizcaíno se encontraba en un evento de música rap, cerca del lugar de los hechos y fue confundido con el verdadero homicida, ya que los dos vestían de gris.

"Él estaba grabando desde su teléfono a la misma hora cuando sucedieron los hechos. Preguntaron por un alias que él no era, y él dijo que no era y lo capturaron los policías, le tomaron fotografía e indujeron a los testigos a que dijera que él había sido. Mi cliente entregó su teléfono para que vieran las autoridades que no tenía que ver con esa situación", señaló Miguel Mercado, abogado de joven estudiante, capturado y posterior dejado en libertad.

Como se recordará, Sebastián de la Hoz fue el joven de 19 años que murió tras recibir una puñalada en el pecho, cuando un par de delincuentes lo atacó en el barrio El Prado para robarle su celular y él intentó defenderse a pesar de su condición de salud.

La víctima había sido diagnosticada con hemiplejia hace nueve años, enfermedad que limitaba la movilidad de la parte izquierda de su cuerpo. Su deseo de superación lo llevó a continuar sus estudios y en la actualidad se preparaba en el área de finanzas.

La Policía informó que por este homicidio ha recopilado una serie de pruebas que permitirán que la Fiscalía emita una orden de captura, en las próximas horas, contra otra persona.

Familiares de la víctima exigieron justicia al alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, para que se esclarezca pronto este caso, que ha causado dolor y repudio en la ciudad.