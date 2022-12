Lo de puta política es poco: directora del Sena, Atlántico, tras presunto matoneo

La directora del Sena regional Atlántico, Jacqueline Rojas, rompió el silencio y denunció un presunto matoneo por parte de dos líderes sindicalistas de la entidad quienes tal como lo expresó la funcionaria a BLU Radio, desde antes de ingresar a su cargo ya realizaban comentarios escritos “supremamente ofensivos”.



Por mencionar algunos, Rojas contó que la acusaban “de participar en orgías” y que en el momento en que Gina Parody llegó a ser la ministra de Educación, “manifestaron que era su pareja”. Otro caso manifestado por la funcionaria fue que en el marco de una protesta por parte de Sinsindesena sobre el tema de salud, sacaron un ataúd indicando que era ella la muerta.



Le puede interesar: No hubo matoneo: sindicalistas sobre agresión a directora del Sena en Atlántico



Por estas y otros casos de matoneo en su contra, el pasado 1 de agosto en la sede centro del Sena en Barranquilla se cumplió un acto de perdón y reparación simbólica por parte de los dos miembros del sindicato implicados en el caso en cumplimiento a un fallo ordenado por el juzgado 24 civil municipal de Barranquilla, en donde se les pide pedir disculpas públicas a Jacqueline Rojas.



Luego de dichas disculpas, Manuel Bustos, presidente de Sinsindesena, dijo que fueron “respetuosos de la decisión judicial y por ello le dimos cumplimento”, sin embargo, puntualizó que “eso no nos va a colocar una mordaza para seguir denunciando todo lo que tiene que ver con la administración pública y el detrimento patrimonial que existe”.



Entretanto, Jacqueline Rojas manifestó que el acto de perdón no es suficiente, aunque hayan hecho un escrito el cual leyeron en público y enviaron a todos los correos a donde llegaban las ofensas contra la funcionaria.



Finalmente la directora del Sena en el Atlántico expresó estar preocupada por la manera como hablan los sindicalistas luego de dicho acto de perdón, además negó un posible detrimento de la institución como lo afirman los miembros de Sinsindesena.





