Madre de joven asesinado en Chochó denuncia que policías intentaron matar a otro de sus hijos

Luz María Mercado, madre de Carlos Alberto Ibáñez, uno de los jóvenes asesinados en Chochó, Sucre , presuntamente a manos del coronel Benjamín Núñez, habló en Mañanas Blu sobre el drama que sufre la familia y denunció que otro de sus hijos fue víctima de un intento de asesinato tras el triple homicidio.

“Hubo un allanamiento en mi casa el mismo día en que mataron a Carlos Alberto, dizque buscando el arma. Qué iban a encontrar, si aquí no había nada. A otro hijo mío, que venía de trabajar, como vio tanto personal aquí en la casa, no sabía que estaba pasando, corrió y dos policías que estaban en moto, lo persiguieron. Uno de ellos le pegó un tiro, pero gracias a Dios que la bala no le hizo nada”, indicó la mujer.

Según la mamá de Carlos Alberto Ibáñez, contrario a la versión que da el hermano y abogado del coronel Núñez , los testimonios de los policías procesados lo incriminan.

“Tienen que investigar bien, los policías dieron los testimonios. Había más policías, porque tenían que ser dos nada más (los que acusaron al coronel Núñez). Desde que los policías hablan, es porque saben que él fue que mató a los a los jóvenes”, sostuvo Mercado.

Según Luz María Mercado, el día de su muerte Carlos Alberto Ibáñez trabajaba normalmente, pero cuando se dio cuenta de la detención de dos de sus amigos, se detuvo para colaborarles.

“Carlos Alberto era el mayor de mis cinco hijos, tenía 26 años. Él trabajaba como motaxista, llevó una carrera a Chochó, llegó a la casa a traerme la plata para la comida a llevar a otra pasajera. Iba en el camino, se bajó de la moto a ver por qué tenían a los otros”, narró.