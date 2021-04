Movemos muchos pacientes COVID y no nos vacunan: grupo de conductores de ambulancias en Barranquilla

Muy preocupados se encuentra un grupo de conductores de ambulancias en Barranquilla, quienes, atendiendo la emergencia por coronavirus, transportan constantemente a pacientes COVID .

BLU Radio conoció el caso de un grupo de conductores de la empresa Transmedical, compañía que presta el servicio de ambulancia de primera línea. Ellos denuncian que no "han sido priorizados" pese a estar en constante contacto con pacientes COVID.

"En el mes de enero solicitaron información para vacunación COVID al personal de primera línea. Se envió la información a la plataforma, pero nunca hubo una respuesta de que no se recibió el archivo. Ya enviamos correos a Secretaría de Salud y la respuesta ha sido que, como no estamos priorizados, no nos pueden vacunar porque siguen lineamientos", indicó un trabajador de dicha empresa a BLU Radio.

El temor a contagiarse

"Hemos movido bastantes pacientes COVID y no nos han colocado la vacuna, ni siquiera la primera dosis. El temor de los conductores es a contagiarse y afectar a su núcleo familiar", enfatizó.