Bebé de un año se ahogó en un balde de agua en Soledad, Atlántico

Una pequeña de tan sólo un año murió en el municipio de Soledad , Atlántico, en medio de un aparente descuido de su madre que, mientras se encontraba realizando labores domésticas en su vivienda, ubicada en el barrio Terranova Etapa II, no se percató de que su bebé terminó con la cabeza dentro de un recipiente lleno de agua.

La madre de la menor, identificada como Karelys Araujo, señaló desde Medicina Legal esta mañana que siempre acostumbra a dejar el balde del trapero en la terraza, ya que en ese momento se encontraba trapeando, sin embargo, no contaba con que, en medio de un juego de sus hijas, la menor metería la cabeza dentro del recipiente de agua.

"Mis hijas estaban jugando en la terraza mientras yo me encontraba cocinando y atendiendo las labores de la casa. El balde de agua estaba afuera, porque yo estaba trapeando y fue en ese momento en el que mi hija mayor, la de tres años, me indica que mire a la bebé, pero cuando intenté sacarla del balde, ya era demasiado tarde, no respiraba", contó entre sollozos.

Karelys Araujo expresó que, pese a que la bebé fue trasladada al centro asistencial más cercano para recibir atención médica, ya no contaba con signos vitales al momento de su ingreso.

“Ya mi hija estaba muerta desde que le saqué la cabecita del recipiente, fue muy duro porque no pude hacer nada por ella, todo se dio muy rápido".

Mientras tanto, la Policía de Infancia y Adolescencia el Instituto de Bienestar Familiar, ICBF, asumieron el caso con el objetivo establecer una ruta de atención psicosocial para la mujer, mientras avanza el proceso investigativo para determinar sí hubo, en definitiva, descuido de la madre.

"Estuvimos desde ayer mismo indagando los detalles de lo sucedido, por lo que decidimos desplegar todo nuestro acompañamiento psicosocial a la madre, pero en especial, al proceso mismo para determinar qué sucedió con la pequeña, por qué se encontraba sin la mirada de un adulto responsable mientras jugaba sola en la terraza con otra bebé de tres años", explicó Collante.

