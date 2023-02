Necesitamos soluciones sobre el peaje Pápiros, esto no aguanta más: gobernadora Noguera a ANI

La fila de vehículos que a diario se forma entre Barranquilla y Puerto Colombia, a la altura del peaje Papiros por el poco personal que tienen para cobrar, ha causado desesperación entre los usuarios de la vía y en la gobernadora del Atlántico, quien reclamó este viernes al presidente de la ANI por no conectarse a una reunión virtual que tenían organizada para definir la continuidad de esta caseta.

“Hemos quedado muy preocupados porque hoy teníamos a las 8:00 de la mañana una reunión virtual con el presidente de la ANI y no pudo conectarse. ¿Qué pasó? No se tomaron decisiones y en el Atlantico esperamos soluciones a esa problemática del peaje de Papiro. No aguanta más. Recordemos que con la ola invernal la vi alterna que no paga peaje quedó incomunicada”, expresó la mandataria.

La espera, que puede ser hasta de una hora y media solo para pasar la caseta y pagar 2.400 pesos, es una situación que incluso provocó la furia de Sebastián Viera, arquero del Junior, quien reclamó al cobrador de turno porque la demora no le permitió llegar a tiempo al entrenamiento.

Frases como “La gente necesita el tiempo papito”, “ya llevo una hora aquí”, “no me tienes que cobrar”, entre otras, se le escucharon al jugador para quien era inadmisible tanta espera por falta de personal.

Incluso, la gobernadora a través de su cuenta de Twitter hizo un nuevo llamado al presidente de la ANI, mientras le recriminaba que esta situación era “inaceptable”.