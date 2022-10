"No atropellaron a animales": familias piden explicaciones frente al siniestro aéreo en Santa Marta

El sufrimiento de la tragedia aérea en la ciudad de Santa Marta continúa intacto entre las familias de Jaider Daniel de La Hoz , el bebé de tres años fallecido ; y de la menor de seis años gravemente herida, pues aseguran que “poco o nada” es lo que se ha hecho para entregarles explicaciones, denunciando presunta negligencia médica, abandono y falta de atención en medio del accidente.

"No hemos recibido explicaciones, nadie ha venido, salvo las autoridades departamentales; pero, exigimos que la Aeronáutica Civil se pronuncie y nos dé detalles de cómo avanza la investigación, qué pasó con el piloto, todo eso lo queremos saber pero nada, aquí no llega nadie", aseguró William de La Hoz, tío de Jaider Daniel de La Hoz.

Además, sostuvo que la pérdida del pequeño Jaider Daniel es "un dolor irreparable para la familia", pidiendo que se den a conocer las responsabilidades a las que haya lugar.

"No atropellaron animales, atropellaron personas; yo solo veo los videos y me doy cuenta del afán de los tripulantes por salir, por irse, sin importarles que algunos menores de edad estaban allí, heridos", aseguró.

Otro de los dolorosos testimonios que se suma es el de Daniel Miranda, padrastro de la pequeña Emily Miranda, de seis años, quien se encuentra en la UCI en una clínica de Santa Marta batallando por su vida, pero aún renuente de abrir los ojos y recordar cómo el impacto de la aeronave acabó con su gran ilusión de un día de playa.

"Yo le digo que me mire, que me escuche, la toco, le repito: "Hey, Emily, aquí está tu papá", pero ella se resiste a abrir los ojos. Es como si no quisiera ver nada para no recordar lo que vivió, pues puedo sentir, como papá, sus dolencias", dijo.

Sin embargo, y aunque han sido nulas sus intenciones de hablar con autoridades, ya que para él es más importante estar al lado de su familia; sí confirmó que, hasta ahora, ha sido poca la información que han recibido tras más de 24 horas de la tragedia.

"No nos han dado mucha claridad de qué fue lo que pasó, pero ahí vamos, esperando que se resuelva todo", expresó.

Autoridades de Magdalena sobre accidente en aeropuerto.

Virna Johnson, alcaldesa de Santa Marta, anunció que entregarán ayudas económicas y todo el apoyo psicosocial a las personas que resultaron heridas en medio del accidente.

"Junto con la Alcaldía Distrital y la Gobernación del Magdalena ayudaremos económicamente a las familias que lo necesiten, al tiempo que vamos a prestar todo nuestro apoyo institucional para acompañarlos en materia psicosocial, pues recuperarse de esta tragedia no será fácil", afirmó.

Entre tanto, Carlos Caicedo, gobernador del Magdalena, lamentó la tragedia y solicitó a la Fiscalía General de La Nación y a la Policía Metropolitana de Santa Marta que realice las diligencias judiciales necesarias para esclarecer los hechos y establecer las responsabilidades de quienes lo ocasionaron.

Hasta la ciudad de Santa Marta se desplazó este fin de semana una Comisión Especializada de la Aeronáutica Civil para adelantar dicho proceso investigativo, según lo confirmó la misma entidad.

