No hay nada que hablar: secretario de Movilidad a comerciantes por obras en la 76

Fernando Isaza, secretario de Movilidad de Barranquilla, señaló a los comerciantes de la ciudad que no suspenderán obras de canalización de un arroyo en la calle 76, pese a la solicitud del gremio de que sean postergados los trabajos para enero, con el fin de evitar congestión vehicular en la zona.

Según Héctor Carbonell, presidente de Fenalco Atlántico, los cierres viales que hay en la zona desincentivan la llegada de los clientes, quienes prefieren desviarse a otros almacenes de la ciudad, para evitar los trancones generados en la zona por las obras.

"Podemos tener hasta un 40% en pérdidas por obras en la calle 76", maniestó Carbonell durante el programa Vive Barranquilla.

Frente a esto, Isaza dijo que con las obras no se está restringiendo el acceso a los centros comerciales y que la vía no se cerró para evitar el flujo vehicular en la zona. "No considero que esté afectando flujo a centros comerciales con cierres", dijo el funcionario durante el programa.

Sin embargo, Carbonell le insistió en la importancia de que se reúna la Alcaldía con los comerciantes para buscar una solución al impasse que está afectando la economía de los comerciantes. A lo que el secretario afirmó que no tiene nada que decidir, ni modificar, porque las obras avanzarán y el cierre vial no será retirado.