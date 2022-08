"Nos cuesta en materia reputacional": consorcio reconstructor de Providencia pide diálogo con Petro

Camilo Baracaldo, representante legal del consorcio integrado por Marval, Amarilo y Constructora Bolívar que construyó las viviendas en Providencia , habló en Mañanas Blu sobre las quejas del presidente Gustavo Petro por el precio de algunas casas en la isla tras el paso del huracán Iota.

"Nos está representando un costo reputacional, pero no estamos arrepentidos , queremos seguir trabajando por el país. Tenemos un compromiso con el país en el que operamos. Decidimos seguir apoyando al Gobierno nacional. Esta es una causa país que nos debe unir”, declaró.

El vocero lamentó que no el consorcio no hubiese sido consultado para dar explicaciones de la forma en que se han llevado a cabo las obras. "Queremos que nos den que nos den un espacio para conversar con él [presidente Petro], con la ministra de Vivienda. No hemos sido escuchados. La rueda de prensa del domingo en la noche habría sido distinta si hubiésemos sido llamados y escuchados, queremos trabajar en equipo, queremos seguir sirviendo", afirmó.

El representante del consorcio para la reconstrucción de Providencia se defendió de las críticas por la contratación de trabajadores foráneos y dijo que la mano de obra que había en la isla era insuficiente para dar una respuesta rápida y efectiva ante la apremiante situación. Además, recordó que no hay un ánimo de lucro por parte de las constructoras.

“Las tres principales constructoras del territorio nacional continental, aceptamos una invitación para una causa país, para defender una comunidad raizal y ejercer una soberanía sobre las islas. Eso fue lo que nos movió a participar. Estamos a título gratuito, no percibimos honorarios ni utilidad. Hemos tenido el acompañamiento concomitante de la Contraloría, tenemos una auditoría contratada por Findeter, experta", sostuvo Baracaldo.

