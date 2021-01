"Parecían hormigas tiradas": cruda conversación de autores de atentado con granada en Barranquilla

Durante una audiencia, el fiscal 11 especializado de Barranquilla dio a conocer interceptaciones telefónicas que dan cuenta de la forma en que ‘Tomy Masacre’, desde la cárcel la Tramacúa de Valledupar , se comunica con José Serrano, alias ‘Caracas’; Erick Morales, alias el ‘Peluquero’; y Cristián Corredor, tres de los cuatro capturados por el atentado del pasado 12 de enero en Barranquilla .

En uno de estos aterradores audios, grabados el 11 de enero, ‘Tomy Masacre’ coordina con alias ‘Caracas’ el lanzamiento de la granada y la búsqueda de un taxi para cometer el atentado.

“Hoy es festivo y no debe haber casi tombos por donde van a tirar la bombita en frente de la tienda. El del taxi no respondió más, no se qué pasó hermano”, se escucha en el audio.

El día del atentado, a las 9:30 de la mañana, ‘Tomy Masacre’ se comunica nuevamente con alias ‘Caracas’ para darle instrucciones del lugar donde debía tirar la granada y que el objetivo era una comerciante que no pagó 100 millones de pesos.

“Esa gran es específicamente para la tipa narcotraficante, me entendéis”.

Minutos después, el señalado como uno de los líderes de Los Costeños habla nuevamente del atentado, esta vez, con un desconocido, dicen que tienen otro venezolano que quiere trabajar y es capaz de matar a cualquiera.

La Fiscalía cree que ese joven es Antony Polanco, el cuarto de los capturados, a quien están procesando, inicialmente, por un porte ilegal al incautarle una pistola 9 milímetros.

“Tengo un panita mío, también venezolano, el loco porta un arma. Lo que quiere es trabajar, que el quiere trabajar con ustedes. El loco tira, mata, hace lo que sea”, dice el desconocido a Tomy Masacre.

Una de las más desgarradoras interceptaciones fue la grabada a las 2:52 de la tarde del 12 de enero, casi dos horas después de la detonación. En ella se escucha a quien sería José Gregorio Serrano o alias ‘Caracas’ dialogar con ‘Tomy Masacre burlándose de las víctimas.

“Quedaron como hormiga, esto está repleto de gobierno. Demasiado marica, 14 heridos hombre”, le contó alias ‘Caracas’ a Tomy Masacre’.

Esta banda es señalada de cometer otros homicidios y atentados a comerciantes. Los audios, en poder de la Fiscalía obtenidos desde el 7 de enero, dan cuenta de que no les importan matar, incluso, a clientes de los comerciantes con tal de causar terror. El fiscal pidió cárcel para todos los imputados a quienes califica de ser muy peligrosos.