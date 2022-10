Personera de Cartagena advierte que particulares están vendiendo lotes del Distrito en Tierrabomba

Una grave denuncia hizo la personera de Cartagena , Carmen de Caro, quien aseguró que particulares están comercializando terrenos pertenecientes al Distrito en la isla de Tierrabomba, y que decenas de personas podrían ser víctimas de la denunciada irregularidad.

“En estos momentos se encuentran particulares vendiendo lotes en la isla de Tierrabomba. La Personería de Cartagena se dio a la tarea de revisar si en Tierrabomba los lotes son por posesión o por tradición, la Curaduría ha informado que estos terrenos no pueden ser loteados, así que advertimos a las personas que se le está ofreciendo esto que tengan mucho cuidado”, sostuvo la personera.

Ante esta denuncia, De Caro advirtió también a los eventuales compradores que la mayoría de terrenos de la isla son del Estado : “No se puede ofrecer un lote que vaya a tener una matrícula inmobiliaria porque estos loteos no se van a poder efectuar, estos lotes son del Estado", detalló.

"El Incoder hizo clarificación de tierras y estableció que los lotes en Tierrabomba, en su gran mayoría, son el Distrito, y por consiguiente son imprescriptibles, y son bienes fiscales que no pueden ser vendidos a particulares y mucho menos ser loteados”, añadió la funcionaria.

La personera también señaló que solo el Distrito puede legalizar estos predios, sin embargo, solamente se les pueden otorgar a las personas que habitan en Tierrabomba, es decir, no pueden ser vendidos a foráneos.

“A un particular, el Distrito no puede legalizarle este bien, recordemos que los bienes del Estado son para quien lo necesite y no para personas que quieran construir casas de recreo”, explicó la personera De Caro, quien de paso solicitó que se investiguen estos casos de ventas irregulares de lotes en Tierrabomba y, además, se tomen acciones de forma inmediata.

