Personería analiza evidencias sobre personas armadas en medio de marchas en Barranquilla

Tras una reunión con organizaciones de Derechos Humanos que denunciaron la presencia de personas que portaban armas de fuego en sitios aledaños a las marchas y que las expusieron intimidando a los manifestantes, el personero de Barranquilla Miguel Ángel Alzate señaló que se lograron recoger algunas evidencias que serán presentadas ante las autoridades competentes para que se abra la investigación a lugar.

Entre estas evidencias hay un video que dura unos segundos y varios testimonios.

“Nosotros realizamos una reunión con unas organizaciones donde el objetivo era recaudar información, elementos probatorios que vamos a presentar ante las autoridades correspondientes para que realicen las investigaciones a lugar”, informó el personero.

El representante del Ministerio Público señaló que rechaza cualquier vía de hecho que se realice venga de donde venga, igual que los intentos de justicia por la propia mano denunciados por organizaciones de Derechos Humanos.

Hizo, además, un llamado para que no sean estigmatizadas en medio de las manifestaciones, las ONG que realizan una labor amparada en el derecho internacional y que tienen como rol verificar que se garantice la protesta pacífica y que no haya violaciones a los Derechos Humanos tanto de los que marchan como de los que no lo hacen.

Publicidad

Recalcó que los miembros de estas organizaciones no hacen parte de las protestas y tampoco son vándalos infiltrados en las manifestaciones.