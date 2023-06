La incertidumbre es el pan de cada día para Carol Botti, hija del empresario brasilero Fernando Santos Botti, y quien cumplió este domingo un mes de estar desaparecido, luego de intentar cerrar un negocio en Maicao, La Guajira, desde donde fue visto por última vez al cruzar, muy posiblemente, la frontera con Venezuela.

Aunque la embajada brasileña respondió que “poco es lo que podía hacer”, dado que la desaparición se registró en territorio colombiano, Botti pide que se refuerce el personal de búsqueda y se intensifiquen las labores de inteligencia, pues no concibe que una persona desaparezca y no se halle ni un indicio sobre su paradero.

"La Policía de Brasil me ha dicho que no hay mucho que puedan hacer porque mi papá estaba en territorio colombiano, entonces es una situación muy triste y me queda el corazón partido porque es una persona, es padre, tiene familia, amigos, no es justo que siga desaparecido cuando hay gente en casa que lo esta esperado", explicó Botti.

Santos Botti arribó a principios del mes de mayo al departamento de La Guajira para buscar cerrar un negocio que tenía que ver con la comercialización de mariscos, aprovechando la gran oferta departamental. Sin embargo, fue ese mismo negocio el que produjo su desaparición, luego de que lo vieran por última vez en el municipio de Maicao junto a un 'socio'.

Por ahora, Botti descarta viajar hasta Colombia para acompañar la búsqueda de su padre —tal como lo había expresado—, sin dejar de contemplar pedir ayuda a las autoridades estadounidenses, siendo que desde hace un tiempo reside en Washington DC por temas académicos.

"Estamos articulados con las autoridades nacionales e internacionales para buscar más información de mi padre, pues él se bajó de un vehículo y abordó una motocicleta para cruzar la frontera hasta Maracaibo pero allí desapareció. No sabemos más", relató Carol Botti a un medio de comunicación nacional.

Es importante acotar que la Policía de La Guajira descartó que la desaparición responda a un caso por posible secuestro, sin embargo, fue una de las hipótesis que se barajó desde un principio.

