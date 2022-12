‘Pilos’ en Barranquilla denuncian que Icetex no ha entregado auxilio de sostenimiento

Un mes después de haber iniciado el semestre, cuatro mil estudiantes beneficiarios del programa estatal Ser Pilo Paga en Barranquilla, aún no han recibido el auxilio de sostenimiento que Icetex debe otorgarles para su transporte y alimentación durante el semestre.



Dicha ayuda debe ser consignada una vez comiencen las clases y según Rony Ruz, representante de los estudiantes en la región Caribe, esto no ha ocurrido.



“Con la renovación del crédito, ellos automáticamente saben que el estudiante va a iniciar el semestre y hacen el desembolso a los estudiantes. Hubo también retrasos al momento de las matrículas y eso supongo que habrá afectado”, manifestó Ruz.



“Todos los canales de acceso a la comunicación con ellos fueron cerrados, ya las paginas oficiales no se están utilizando, no nos dan respuesta y ni siquiera nos dicen si hay fecha de desembolso”, relató el estudiante.



Hay que recordar que el auxilio semestral para los jóvenes que viven en la ciudad es de un salario mínimo. Los que habitan en el área metropolitana reciben 1.5 salarios y quienes deben desplazarse desde los municipios son auxiliados con cuatro salarios mínimos.