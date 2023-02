Policía asegura que panfleto con amenazas a carnavaleros en Barranquilla es falso

Rastreos de direcciones IP son algunas de las acciones que adelanta la Policía para determinar la procedencia de los supuestos panfletos difundidos recientemente en redes sociales y que generaron pánico entre la ciudadanía, pues estos documentos declaran objetivo militar a todo aquel que salga a rumbear en carnaval en Barranquilla.

El mencionado panfleto lanza amenazas a quienes estén carnavaleando a altas horas de la noche y advierten que también atentarán contra las personas que sean sorprendidas en establecimientos públicos y populares.

"Todo aquel que se encuentre en la calle luego de las 10:00 de la noche, fuera de su casa, rumbeando estos carnavales, va a ser objetivo militar para ‘Los Rastrojos’ y ‘Los Costeños’. Toda nuestra acción militar va a estar en contra de toda la población civil, hasta que lleguemos a un acuerdo con el Gobierno", dice el documento.

Y renglón seguido agrega: "No solo vamos a estar en el Atlántico, también se efectuará esta acción en Magdalena, Bolívar, Cesar (...) Le recomiendo no salir en estos carnavales".

No obstante, la Policía Metropolitana afirmó que "estos mensajes no son atribuidos a ningún grupo delincuencial y mucho menos tienen veracidad", así que le piden "a la comunidad que se abstenga de difundir videos o imágenes de panfletos intimidatorios y no seguirles el juego a quienes pretenden generar desestabilidad".

Las autoridades advierten que, según el Código Penal colombiano, difundir estos mensajes y crear pánico puede acarrear cárcel y millonarias multas como consecuencia.

