Por creencias religiosas se retarda vacunación en Atlántico

A pesar de la disponibilidad de las dosis contra el COVID-19 y que cada vez son más las personas habilitadas para recibirlas, en Barranquilla y el Atlántico hay quienes no están dispuestos a vacunarse porque desconfían de este proceso y sienten que solo Dios puede protegerlos.

"Esas vacunas traen algo extraño y de pronto me meten algo ahí con esas dosis. Yo solo creo en Dios porque él es el que me salva y yo estoy muy confiada, porque su poder es grandísimo", expresó Mildred Sandoval, una ama de casa residente en el barrio El Tucán, de Soledad.

"No le veo sentido a la vacunación, no creo en ella. No es que tenga temor, sino que como han manipulado todo, le perdí la fe a la ciencia", opinó Juan Noguera, un trabajador independiente de 45 años.

En Soledad, incluso, algunos cultos cristianos y evangélicos han satanizado las vacunas, asegurando que van en contra de Dios. Ante esto, la Secretaría de Salud Municipal, en alianza con los pastores, empezó a coordinar jornadas de vacunación en las mismas iglesias.

La idea también es llegar hasta aquella iglesia de Soledad 2000 que le está pidiendo a sus fieles que no se vacunen, informó la secretaria de Salud (e), Mayela Barrios.

"Con esta iglesia no he tenido ningún acercamiento, pero queremos que por favor nos dejen acercarnos a ellos para conversar y sensibilizarlos en la importancia que tiene vacunarnos, porque es la única forma de protegernos contra las complicaciones del Covid", manifestó la funcionaria.

Publicidad

En Barranquilla, el alcalde Jaime Pumarejo también les dijo a los creyentes que Dios ha enviado su respuesta a través de las vacunas gratuitas.

"A aquellos que tienen una confianza en que Dios los cuida hay que recordarles que Dios dice: cuídate, que yo te cuidaré", expresó el mandatario.

En Atlántico no solo están intensificando las campañas de vacunación contra el COVID-19, sino también contra la rubéola y sarampión.