Premiar el esfuerzo sí, conformistas no: Columna de Óscar Montes

¿Qué tiene de malo premiar el esfuerzo? ¿Es acaso un pecado darle una palmadita en la espalda a alguien que lo ha dado todo, pero que no pudo cumplir con el propósito final de alcanzar el triunfo?

¿Esa persona no merece, al final de la jornada, un abrazo solidario y una voz de aliento? ¿No es justo decirle gracias por todo el empeño y el sacrificio, sigue adelante, porque quizás en otra oportunidad vas a lograr la meta? En el deporte no siempre se gana.

Publicidad

En un campeonato mundial de fútbol el equipo que se queda con el título es un solo. ¿Son todos ellos perdedores? ¿Todos ellos fracasaron?

Esos calificativos no son justos. Y no lo son porque desconocen el esfuerzo y el sacrificio de todos los jugadores que lucharon por obtener el triunfo final. Decir, después de todos los partidos que disputó y la forma cómo jugó, que la Selección Colombia fracasó en Rusia 2018 no solo no es justo, sino que es mezquino, porque es anteponer los prejuicios a una realidad objetiva.

Colombia jugó casi todos los partidos, incluyendo el último contra Inglaterra, sin su jugador más importante: James Rodríguez. A ello se suma el comportamiento dudoso de un árbitro inepto y mediocre, que favoreció en todo momento al equipo rival.

Ninguno de esos dos hechos son menores y deben ser considerados a la hora de hacer el balance final de la participación de la Selección en el Mundial.

Publicidad

Lea también: ¡Gracias, muchachos! Columna de Óscar Montes

Pero tampoco podemos ser conformistas. Colombia demostró que se vale soñar y que se puede llegar más lejos en el próximo mundial de fútbol, que se llevará a cabo en Qatar en 2022.

Publicidad

En Qatar debemos jugar no cuatro partidos, como en Rusia 2018, o cinco, como en Brasil 2014.

Podemos jugar seis y hasta los siete partidos, incluyendo la final. Ese debe ser nuestro propósito desde ahora. Acompañemos a nuestros muchachos, démosle el abrazo que se merecen, como ocurrió ayer con su llegada a Bogotá, pero digámosles también: ¡vamos muchachos, ahora hay que pensar en un título.

Ustedes pueden y nosotros estamos aquí para acompañarlos siempre!