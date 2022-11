¿Qué está provocando el desplome de casas en Piojó, Atlántico? Expertos responden

En Piojó, Atlántico, más de 150 familias se preguntan por qué terminó casi un barrio entero bajo escombros, luego de que una lluvia de 35 horas provocara el colapso de unas 85 casas. Según el análisis de expertos, estas viviendas fueron construidas sobre una ladera arcillosa, en la que no debió habilitarse la edificación de viviendas por el riesgo de colapsos ante olas invernales como esta.

Sin embargo, lo que advierten ambientalistas y líderes políticos, como la diputada Lourdes López, es que la explotación minera ilegal para el retiro de arena y roca en la zona baja del municipio se habría sumado como causa al debilitamiento del terreno, no porque exista una falla geológica en la zona, sino porque la base de la montaña no tenía cómo soportar el exceso de agua sobre la arcilla.

"Las autoridades ambientales están para revisar todos y cada uno de los contratos que se hagan por las alcaldías y este es un terreno que es arcilloso que no se puede usar para explotación minera. ¿Dónde está la autoridad ambiental?, ¿Dónde está la Procuraduría? Esta explotación aquí no se puede dar. La causa de todo esto es la minería ilegal para sacar arena y roca", dice la diputada.

¿Qué dice la comunidad?

Los habitantes del municipio prefieren pensar que la causa de esta tragedia no puede estar en la actividad que por muchos años les ha dado el sustento. Osnaider Escobar, quien confesó que hasta en un día puede ganarse hasta 180.000 pesos por la venta de piedras para construcción que obtiene unos metros abajo de su casa, asegura que la tierra que le da el trabajo no puede cobrarle así por las rocas que él y otros más quitan.

"Nosotros siempre sacamos piedra, pero no puede ser que eso cause esta tragedia. No lo puedo creer. Sí siempre hemos obtenido nuestro trabajo de allí", indica.

Por su parte la alcaldesa Omaira González no se descarta que, además de las fuertes lluvias, esta actividad minera artesanal, a la que ningún control se le ejerce, haya incidido en los deslizamientos en Piojó.

"En este momento se están generando otros movimientos de tierra, razón por la que hasta el cementerio está en custodia y se ha decidido que todos los fallecidos este 2022 serán trasladados a otros cementerios cercanos, más si se tiene cuenta que las grietas en la tierra dejaron expuestos algunos cadáveres", advirtió la mandataria.

Desde la Corporación Autónoma Regional del Atlántico fue advertido que avanzan las investigaciones para determinar las causas del derrumbe, sin descartar que sería una tragedia "multifactorial".

"No existe una licencia ambiental otorgada por la CRA como máxima autoridad ambiental. Tampoco hay solicitud de legalización de canteras. No tenemos licenciados ni ningún tipo de permisos. Lo que se ha visto a lo largo del tiempo es que de manera artesanal y por subsistencia se ha realizado una extracción de material de piedra en los arroyos, que podría haber afectado", explica Jesús León, director de la corporación.

Vea el Facebook Live desde Piojó, Atlántico: