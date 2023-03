Realizan asamblea en apoyo a Máximo Noriega en Barranquilla, pese al escándalo de Nicolás Petro

Pese a que la dirigencia de la Colombia Humana en Barranquilla aseguró que no ha oficializado apoyos a ningún precandidato que aspire a cargos de elección popular, este sábado se llevó a cabo una Gran Asamblea Política para apoyar la aspiración de Máximo Noriega a la gobernación del Atlántico en las elecciones territoriales venideras.

La masiva asistencia se registró en las instalaciones de Combarranquilla Sede Boston, norte de Barranquilla, en medio de la llegada de más de 200 personas, simpatizantes de la Colombia Humana en el Atlántico, a la Gran Asamblea Política este sábado en apoyo a la precandidatura de Máximo Noriega a la gobernación del Atlántico.

En medio del evento, el dirigente político volvió a reiterar que no desistirá de su aspiración a la Gobernación del Atlántico y se refirió a los millonarios contratos con Nicolás Petro que, este fin de semana, se dieron a conocer a través de los medios de comunicación.

Noriega afirmó que su sueldo no sobrepasa los $4.500 mil pesos mensuales y que, así como investigaban sus movimientos financieros por su actividad política, esperaba que se dieran a conocer los contratos de Odebrecht, la Triple AAA, entre otros.

"¿Por qué no dan a conocer los contratos con Odebrecht, el de compraventa de las acciones de la Tiple A y otros escándalos nacionales? Mi sueldo, con deducciones, no sobrepasa los $4.5 millones de pesos. Ahí no tienen nada que hurgar", expresó.

Así mismo, aún sin una notificación que lo haga comparecer ante la Procuraduría para rendir una declaración juramentada por las afirmaciones de Day Vásquez, exesposa de Nicolás Petro, el dirigente político pidió a la Fiscalía ser tomado como testigo tras denunciarla penalmente por injuria y calumnia.

"Me siento tranquilo y estoy dispuesto a colaborar con la justicia. Pero, sí le pido a la Fiscalía que me permita fungir como testigo en medio de este proceso porque esas calumnias tienen la firma intención de deslegitimar mi aspiración a la gobernación del Atlántico", expresó.

