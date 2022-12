Reaparece riesgo de apagón en la región Caribe

Hamilton Barreto, presidente del sindicato de trabajadores de Electricaribe, informó que la empresa le factura al estado en tema de subsidios, 50 mil millones de pesos mensuales y hace 6 meses esta deuda no se paga.



Además de los subsidios, se incluye la mora de hospitales, cárceles, colegios y otros entes gubernamentales que superan los 190 mil millones de pesos.



Barreto advirtió que “si no hay el pago y reconocimiento de garantías que se comprometió el Gobierno a través del ministro de Hacienda y Minas, la costa se verá ante un apagón inminente”



Por su parte el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, indicó que “tienen que revisar la situación y que no cree que el Gobierno permita que se dé un apagón” en la costa Caribe.