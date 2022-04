Recompensa de $5 millones por autores de peleas durante clásico costeño en estadio de Santa Marta

La alcaldía de Santa Marta rechazó los enfrentamientos que se generaron en la noche de este sábado en el estadio Sierra de Nevada, mientras se disputaba el partido Junior y Unión Magdalena, que obligaron a la suspensión del encuentro, los cuales se habrían generado según las primeras versiones, por la presencia de un hincha del Unión que se pasó sin autorización al sector delimitado para la afición rojiblanca.

Los incidentes y enfrentamientos entre las barras del Unión y Junior iniciaron en tres de las cuatro gradas del estadio, en momentos en que se iba a cobrar un tiro de esquina a favor del cuadro 'tiburón', en cuestión de segundos la trifulca invadió el terreno de juego y por seguridad los jugadores se retiraron hacia los camerinos.

Ante esto, desde la administración se ofreció una recompensa de hasta de 5 millones de pesos por quien entregue información de quienes empezaron con la gresca. Hasta el momento hay un balance de 150 sillas dañadas y 3 detenidos.

"Que triste que no puedan disfrutar del fútbol en paz. Pido a las autoridades judiciales consecuencias EJEMPLARES. Estaré pendiente a que las investigaciones den resultados y los responsables paguen. Dispusimos con la Policía y el Ejército todo un despliegue de uniformados y se vivía el partido con tranquilidad. Pero no se puede poner un vigilante por persona, se requiere el buen comportamiento de TODOS.", señaló la alcaldesa Virna Johnson, a través de su cuenta de Twitter.

En el mismo sentido se pronunció el técnico del Junior Juan Cruz Rea l, quien no solamente lamentó los hechos que detonaron en la suspensión del partido, sino que aprovechó para referirse a lo que él califica como malas condiciones de la cancha y los camerinos.

"Yo creo que es un momento triste para el fútbol, estás cosas no pueden pasar. Ya había pasado acá hace un corto tiempo y se vuelve a repetir", y agregó "Me sorprende que esta cancha se utilice para jugar un partido de primera división, Danny Rosero salió con un pequeño esguince de tobillo. Además de la cancha mala, los vestuarios olían a orines y no había agua cuando llegamos”, sentenció Cruz Real.

Recordemos que, apenas el 20 de abril se firmó un pacto de no agresión entre las barras por un evento similar durante el juego por la Liga ante el Atlético Bucaramanga; sin embargo, los hinchas del clásico costeño, una vez perdieron el partido de la tolerancia.

