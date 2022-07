Refuerzan seguridad en Bayunca para evitar que vuelvan a realizar corraleja sin permiso

Más 150 uniformados de la Policía Metropolitana de Cartagena, incluido el Escuadrón Móvil Antidisturbios-Esmad, refuerzan la seguridad en el corregimiento de Bayunca , en la zona norte de Cartagena, para evitar que habitantes de esta comunidad vuelvan a realizar una jornada de corralejas sin autorización.

El pasado sábado, 2 de julio, cientos de habitantes de Bayunca bajaron dos toros de un camión, que movilizaba a 15 de estos animales, y llevaron a cabo una improvisada corraleja , desafiando a las autoridades locales que negaron el permiso de la celebración taurina, por no contar requisitos técnicos.

“Hemos adecuado un dispositivo con nuestro Esmad y con la Policía de Vigilancia, 150 uniformados van a estar pendientes por lo menos de que de manera preventiva, no se hagan ese tipo de desórdenes (…) Hacemos un llamado a la comunidad para que acate las normas, para que respete y para que sobretodo evite intentar llevar a cabo una actividad que no ha sido autorizada”, señaló el general Nicolás Zapata, comandante de la Policía de Cartagena.

En medio los disturbios, dos personas fueron capturadas y serán judicializadas por violencia contra servidor público, fraude en resolución judicial o administrativa y por obstaculizar una vía pública, ya que, mientras realizaba la corraleja, otro grupo de personas bloqueaba la vía La Cordialidad que conduce de Cartagena a la ciudad de Barranquilla.

En Bayunca, la comunidad y los organizadores de las fiestas de corralejas han señalado que, tras la cancelación de las fiestas, tuvieron muchas pérdidas económicas y piden al distrito buscar alternativas para recuperar su inversión.

“Yo invertí 1.500.000 pesos para ganarme el sustento de mis hijas, para uno poder sobrevivir (…) yo soy una madre cabeza de hogar, no tengo empleo y me gustó invertir porque me dijeron que a uno le queda cualquier rebusquito, y lo que hice fue perder lo que tenía ahorrado”, aseguró Mayra Reyes, habitante de Bayunca.

La Alcaldía de Cartagena, que inicialmente le dio un visto bueno a la celebración y finalmente negó el permiso luego de la oficina de Gestión del Riesgo indicara que no cumplía con requerimiento técnicos, no se ha pronunciado al respecto.

Así registró Noticias Caracol la improvisada corraleja que se hizo en Bayunca el pasado sábado:

