Revelan audios en los que patrullero asesinado en Malambo era extorsionado por el Clan Del Golfo

BLU Radio conoció los audios que revelan la extorsión de la que venía siendo víctima el policía Carlos Escorcia, asesinado la noche de este martes en el municipio de Malambo, Atlántico, cuando atendía un negocio de comidas rápidas de su propiedad en su día de descanso de la Policía.

Su caso es el ejemplo claro del flagelo que viven pequeños comerciantes y transportadores en Barranquilla, Soledad y Malambo.

Al uniformado, que era el armerillo de la estación de Policía de Malambo, presuntos miembros de la banda criminal el Clan del Golfo le exigían 4 millones de pesos o cajas con municiones a cambio de no atentar contra su vida.

En una de las conversaciones se escucha al delincuente, con acento del interior del país, pedirle dinero al tiempo que le recalca que hasta los negocios de carreta les han colaborado. Sin embargo, el policía le afirma que está endeudado y no tiene esa cantidad.

Extorsionista: "Más que todo que colabore con las 15 cajas que tienen un monto y un valor directo de lo que son $4.500.000. Si quiere vivir y laborar tranquilo dígame y le colaboro. De lo contrario creo que no tendríamos nada más de que hablar porque acá hasta gente que trabaja en carretas han colaborado, gente que sabe que la seguridad vale y la tranquilidad no tiene precio".

Policía: "Claro mi hermano, yo sé que tú tienes toda la razón en las palabras que me estás diciendo, pero ¿Cómo le pide a un palo de limón que le guayaba mijo? Si sabes que ahora no tienes de dónde conseguirte. Te digo lo que te puedo dar en el momento, pero para qué me voy a hacer pajazos mentales que te voy a dar con cagalera, cuando realmente no está en mi alcance conseguir esa plata. ¿Si me entiendes? Y debes sentir que te hablo con claridad".

Extorsionista: "El patrullero la puede conseguir, el hombre es el esposo, ¿No?".

Policía: "Mijo, pero si tú sabes cómo es la película ¿Qué patrullero no está endeudado hey si debe en tres bancos?

En otro audio se escucha al patrullero Escorcia pedirle al mismo delincuente que le acepta un pago inferior debido a que tiene muchas deudas, sin embargo, el extorsionista rechaza esa súplica y dice que no se trata de un juego y que no está hablando con ninguna banda local.

Policía: "Aló".

Extorsionista: "¿Dígame?".

Policía: "Mi hermano, por eso te digo, con esa cantidad sería mentira si te digo que la tengo porque debo en todos lados y hasta en la tienda, pero si te puedo conseguir algo, no toda esa cantidad. Nojoda, $500 barras para conseguírtelos pa las 7:00 de la noche. Te estoy hablando con el corazón en la mano mi hermano porque la vaina está dura.

Extorsionista: "Yo le voy a decir una cosa, si usted cree que está hablando con ‘Papalópez’ o ‘Costeños’ que están acostumbrados a recibir por aquí $200 o $300 está equivocado… (se cae la señal de la llamada telefónica)".

Pese a la existencia de estos audios, el subcomandante de la Policía metropolitana de Barranquilla, coronel Carlos Cabrera, indicó que no existía una denuncia oficial por parte del patrullero o algún miembro de su familia en la que indicaran que eran víctimas de extorsión.

Por este asesinato fue capturado un hombre que, según testigos, fue quién le disparó al policía.

Carlos Escorcia es el segundo patrullero asesinado en el municipio de Malambo en menos de un mes. La primera víctima fue el uniformado Hernán David Vásquez Escorcia.

