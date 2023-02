Robado y golpeado por parte de un mototaxista: la mala experiencia de un turista alemán en Cartagena

Bastaron unos pocos minutos para que las vacaciones de ensueño que esperaba tener un turista alemán en Cartagena se convirtieran en una verdadera pesadilla. Jürgen Rolan Franz, de 70 años, denunció que fue asaltado por un mototaxista, que incluso lo golpeó con una piedra en su cabeza.

Según el relato de este médico alemán, todo inició cuando tomó un taxi desde el aeropuerto Rafael Núñez con destino al barrio Getsemaní, en el centro histórico de la ciudad. Sin embargo, al llegar se percató que había dejado una de sus maletas, por lo que tomó un mototaxi para tratar de alcanzar el vehículo.

“Olvidé un bolso pequeño en el taxi del aeropuerto al hostal, era importante porque en el bolso tenía mis documentos, por ejemplo, mi pasaporte (…) Cometí un gran error porque le pedí a un mototaxista que me llevara de regreso al aeropuerto para encontrar el taxi, pero el conductor no condujo en la dirección del aeropuerto, sino hasta una zona oscura y enmontada”, relató el turista que ya ha viajado en seis ocasiones anteriores a Cartagena.

De acuerdo con la descripción del extranjero, el conductor de la moto lo condujo hasta una zona apartada de las faldas de la Popa, en donde lo amedrentó y lo despojó de sus zapatos, dos celulares, más de 3.500 euros en efectivo, y hasta parte de la ropa que llevaba en otra maleta.

“El conductor me tiró de la moto, yo no me podía mover porque tenía una mochila en la espalda de 20 kilos (…) Me quitó los zapatos y me amarró las manos con los cordones, y empezó a esculcarme los bolsillos, se llevó dos celulares y todo mi dinero en efectivo”.

Pero todo no paró allí, pues el conductor de la motocicleta también agredió físicamente al extranjero: “Yo intenté defenderme, pero este hombre me golpeó en la cabeza con una piedra y me dijo que tenía que quedarme tranquilo porque si no me iba a ir muy mal”, contó, al tiempo que relató que una vez el motaxista se fue del lugar, empezó a caminar hasta que encontró un grupo de personas que lo auxiliaron.

Tras quedar sin dinero y sin documentos, el turista recibió ayuda en un hostal mientras espera el viaje de regreso a su país que está programado para el próximo 7 de marzo. Sin embargo, asegura que ha recibido muy poca ayuda de las autoridades.

“No he recibido apoyo de mi Gobierno, ni del Gobierno colombiano, la Policía en Cartagena tampoco me ha ayudado, solo la noche que tuve el incidente, y luego de eso no he recibido apoyo de ninguna autoridad”, sostuvo.

