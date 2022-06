¿Se le ha caído mucho el cabello después de tener COVID-19?: estilistas reconocen afectaciones

Los comercializadores de productos de belleza en Barranquilla aseguran que en los últimos tres meses se ha incrementado la venta de tratamientos para evitar la caída de cabello: una solicitud repetitiva casualmente entre personas que se contagiaron meses atrás de COVID-19.

“Desde que me dio COVID – 19 he tenido problemas de caída de cabello, he perdido muchos cabellos y me ha tocado recurrir a varios tratamientos”, dijo Luisa Hernández, afectada.

Estilistas como Diana Núñez advierten que se puede caer hasta un 50% del cabello, una situación que genera alta preocupación entre las vanidosas barranquilleras, quienes recurren a masajes capilares y tratamientos con biotina, colágeno y vitamina E para combatir la caída.

“Ha aumentado bastante la venta de producto de caída. Ha subido incluso más la venta de esos tratamientos, que la de shampoos para cabello seco o maltratado entre otros”, afirmó la estilista.

Los tratamientos para fortalecer la hebra capilar pueden tener resultados solo hasta seis semanas después de iniciarlos, con inversiones que pueden superar los $100.000 pesos.