Seis quemados con pólvora en municipios de Atlántico y cero en Barranquilla el Día de las Velitas

Durante la noche de velitas en municipios del departamento del Atlántico se registraron seis casos de personas lesionadas con pólvora . Se trata de cinco adultos y un menor de edad. Los hechos ocurrieron en los municipios de Baranoa, Polonuevo, Malambo, Santo Tomás y Soledad.

"Atlántico amaneció con el reporte de seis personas lesionadas con pólvora durante la celebración de velitas, entre ellos, un menor de edad en el municipio de Malambo. Lamentamos esta situación y esperamos que para lo que queda del mes de diciembre no se registren nuevos casos. Seguimos insistiendo en que no hay pólvora inofensiva, que toda pólvora representa peligro y por eso no se la podemos dar a los niños a manipular. También vigilar que no la tomen del piso para evitar intoxicaciones", señaló la secretaria de salud, Alma Solano.

A la fecha, en lo transcurrido del mes de diciembre en el departamento del Atlántico, se registran ocho casos de personas lesionadas con pólvora , entre ellas, dos menores de edad y seis adultos. Los dos primeros casos se presentaron en el municipio de Suan.

Entre tanto, en Barranquilla y de acuerdo con el balance del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias distrital, no se registraron ingresos de pacientes residentes de la ciudad con lesiones o quemaduras. En lo corrido del mes de diciembre la ciudad no registra ningún caso relacionado con afectaciones en la salud por el uso de pólvora, mientras que durante el año 2020, en este mismo corte, Barranquilla presentaba cifra de tres adultos con lesiones por pólvora.

Las autoridades departamentales y distritales son reiterativas en el llamado a la ciudadanía, comerciantes y comunidad en general al no uso de la pólvora u otros artefactos que atenten contra la integridad física de las personas durante las fiestas de fin de año.

"Los establecimientos de comercio que no respeten las disposiciones dispuestas por la Alcaldía de Barranquilla se verán inmersos en las sanciones correspondientes", señaló Jennifer Villareal, secretaria de gobierno del distrito.