"Si es para reportar un daño, marque...": Columna Óscar Montes

¿A cuántos de ustedes les ha pasado la siguiente historia? Llegas a tu casa a las 8 de la noche, después de una intensa y extensa jornada, agotado y de mal genio por cuenta del trancón infernal que te tocó padecer.

Respiras profundo, dejas tus compras del día en la mesa del comedor, entre ellos el pan para el desayuno de mañana, envuelto en una bolsa plástica por la que debiste pagar veinte pesos, que sirven para el medio ambiente, según dijo el avariento ministro de Hacienda, que no sabe cómo exprimirte aún más tus bolsillos de trabajador asalariado.

Llegas a tu casa extenuado, agotado, cansado y decides prender el televisor para ver uno de esos programas en los que un grupo de sobrevivientes en una isla se matan por un corte de pelo y un baño con agua caliente.

Prendes el televisor y te encuentras con el aviso: "Lo sentimos, no hay señal". ¡No hay señal! exclamas, mientras piensas que te cortaron el servicio por falta de pago, pero recuerdas que justo hace tres días pagaste el servicio.

De inmediato comienzas a desconectar todos los cables del aparato, como si fueras el mismísimo MacGuiver, que era capaz de convertir un balín en una motocicleta.

Quitas el cable azul, desconectas el verde, retiras el rojo y dejas en su sitio el cable amarillo. Luego los vuelves a conectar en estricto orden, uno por uno. Mientras tanto comienzas a rezar para que tu riesgosa operación produzca buenos resultados y vuelvas a tener la señal de televisión.

Para tu frustración descubres, claro, que fracasaste como MacGuiver y que el aviso se mantiene: "Lo sentimos, no hay señal", entonces tomas el celular y llamas a la empresa prestadora del servicio.

Te contesta, claro, una grabación con una voz de una joven muy amable que te dice: "Está usted comunicado con claridad Colombia (como si uno fuera tan estúpido de no saber con quién está comunicado, pero la joven de la grabación necesita recordártelo) si desea comunicarse con él área de servicios generales y mantenimiento marque uno, si desea comunicarse con suscripciones marque dos, si desea comunicarse con gerencia comercial marque tres...".

"... Si desea comunicarse con el área de pavimentación aérea marque veinte, si desea comunicarse con el área de maternidad de los pollos marque veintiséis...".

Si tú no marcas el aérea con la que deseas comunicarte, la joven de la grabación puede seguir hasta él área que se encarga de rascarle la barriga a los cocodrilos, que sería la 42, me imagino.

Tu problema es que no tienes señal y entonces marcas uno, que es el área de servicios generales y mantenimiento. Marcas y esperas que te atiendan de inmediato, pues llevas más de una hora tratando de volver a contar con el servicio de televisión y tu paciencia ya está llegando al límite.

MacGuiver ya hubiera solucionado el problema, pero tú escasamente sabes prender la estufa y encender la lavadora.

Luego de una espera de varios minutos aparece ¡por fin! la misma joven de la grabación y te dice: "Bienvenidos al área de servicios generales y mantenimiento de Claridad Colombia (ella hace énfasis en Colombia, porque es que claridad es una multinacional que también presta sus servicios en África, Europa y Oceanía).

Si su problema es de daños en redes marque uno, si su problema es de daños en subredes marque dos, si su problema es de daños en cableado interno marque tres, si su problema es de daños en cableado externo marque cuatro...".

"... Si su problema es de daños en líneas de interconexión submarina marque veinte, si su problema es daños en interconexión aérea marque treinta...".

Y en ese preciso instante, dos horas después de haber llegado extenuado a tu casa y de mal genio por el trancón que te tocó padecer, justo en ese preciso instante, miras tu celular con un odio digno de mejor causa, observas el aviso del televisor, que te anuncia que no tienes señal, apuntas y disparas con todas tus fuerzas.

Y en cuestión de segundos, descubres que te acabas de quedar sin televisor y sin celular. Respiras hondo y en tu rostro se dibuja una mueca de satisfacción y aparece una pícara sonrisa: Si, claro, me quede sin celular y sin televisor, pero ya no tendré que escuchar la insoportable grabación que me dice: Si desea comunicarse con él aérea de servicios generales y mantenimiento marque cinco, si desea comunicarse...

A propósito: ¿Alguien tiene un televisor y un celular ligeramente usados que me venda a buen precio?

