Siga estas recomendaciones para el partido Junior- Millonarios este miércoles

Para el encuentro entre Junior-Millonarios este miércoles en Barranquilla, las autoridades de tránsito de la ciudad invitaron a los asistentes al partido a través de un comunicado, a movilizarse en Transmetro, transporte público o taxis, además. crearon 10 recomendaciones para disfrutar del partido.

Conozca las recomendaciones que le permitirán vivir la pasión del fútbol de manera segura:

1. No llevar vehículos particulares, ya que el parqueadero del estadio Metropolitano tendrá un cupo reducido y será cerrado media hora antes que inicie el partido.

2. No estacionar en lugares prohibidos, NO tener en cuenta las indicaciones de personas no autorizadas, ya que esto puede ocasionar una sanción.

3. Estarán disponibles para la movilización de los ciudadanos: Transmetro, transporte público individual (taxi) y colectivo (bus).

4. Para agilizar la movilidad antes y después del partido, agentes de la Policía de Tránsito y orientadores de Movilidad cubrirán las orejas o retornos de los puentes, se ubicarán sobre la avenida Las Torres, a lo largo de toda la Circunvalar y alrededores del estadio.

5. No exceder el límite de velocidad y recordar la fiscalización electrónica a lo largo de la vía.

6. Respetar y estar atentos a las recomendaciones de la Policía de Tránsito y orientadores de Movilidad.

7. Salir temprano del estadio y así evitar demoras en la vía.

8. Después del partido se realizarán operativos móviles y fijos de alcoholemia en diferentes puntos de la ciudad.

9. Si va a ingerir licor, sea responsable y entregue las llaves.

10. Se les recomienda a los peatones cruzar la calle con precaución.

Finalmente, las autoridades informaron que se encontrarán trabajando 34 orientadores y 80 agentes de policía en la avenida Circunvalar y en los alrededores del estadio para el control, regulación y la seguridad vial de todos los asistentes.

