Sigue la escasez de gasolina corriente en Barranquilla y la costa

Hasta cinco estaciones de servicio han tenido que recorrer muchos barranquilleros en la mañana de este martes en busca de gasolina corriente, ya que el desabastecimiento continúa en Atlántico y gran parte de la costa.

Para algunos no ha habido más remedio que decidirse por la gasolina extra, a un costo superior, o dejar el carro en casa. Los más afectados son los conductores de taxi, ya que muchos tienen sus vehículos paralizados.

"Fui a tanquear en la bomba Terpel de la calle 30 y me dijeron que solo había extra, entonces me tocó empezar a buscar una estación con corriente hasta que la encontré. Por fortuna me mantuvieron el precio porque como que hay lugares en los que la están cobrando más cara", dijo el taxista Carlos Montoya.

Los usuarios denuncias demoras a causa de las filas para tanquear con corriente en las estaciones donde sí se consigue.

"Llegué a la estación de la carrera 38 con 82 y había una larga fila de carros, después pasé a Las Colinas y no había. Total, me tocó tanquear en una en la que la gasolina es más costosa", denunció Silvia Hernández, profesora universitaria.

Como parte del plan para atender la demanda en la zona norte del país, Ecopetrol anunció que aceleró la logística de importación de gasolina con cinco buques, de los cuales dos llegarán este martes con 160.000 barriles de este combustible, es decir, cerca de 6,5 millones de galones.

Esta contingencia se da ante la salida de operación de las unidades de proceso en la Refinería de Cartagena, como consecuencia de una falla eléctrica cuyas causas son motivo de investigación.