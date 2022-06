Suspenden servicio de restaurante en conocido hotel de Cartagena por intoxicación de huéspedes

Las autoridades sanitarias de Cartagena alertaron sobre la intoxicación masiva de huéspedes en un conocido hotel del sector turístico de Bocagrande. Un total de 59 personas, entre ellos 8 niños, presentaron síntomas como vómito, diarrea y malestar estomacal, al parecer, al consumir alimentos en mal estado.

Se trata del hotel Costa del Sol, cuyo servicio de restaurante fue suspendido de manera temporal.

Publicidad

El Departamento Distrital de Salud, Dadis, confirmó que se investiga si se trató de una falla en la cadena de frío y que se les hace seguimiento al menos a otros 60 huéspedes .

“De 121 posibles personas afectadas se detectaron positivos 59, quienes presentaron sintomatología. Todos fueron tratados de forma ambulatoria, no hay ninguno con diagnóstico de gravedad u hospitalización. En consecuencia, se aplicó la medida sanitaria consistente en la suspensión de los servicios de preparación de alimentos hasta tanto ellos corrijan todos los requerimientos que motivaron la aplicación de la medida. Ellos tienen el acta, saben lo que tienen que corregir, y hasta tanto no subsanen esos hallazgos el servicio de alimentación no va a poder ser restablecido”, explicó Ana Margarita Sánchez, directora operativa de salud pública del Dadis.

La funcionaria también detalló que al llegar al hotel no encontraron los alimentos, por lo que no se pudieron tomar muestras para determinar exactamente cual produjo esta intoxicación masiva.

“Lamentablemente al llegar a la cocina ya no estaban los alimentos allí, pero haciendo la investigación de campo con los huéspedes se pudo constatar que está relacionado posiblemente con lo que consumieron durante el almuerzo y cena del día anterior a la presentación de los síntomas”, dijo.

Publicidad

Esta no sería la primera vez que este hotel recibe sanciones relacionadas con el servicio de restaurante.

Escuche las noticias del día aquí: