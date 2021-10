Tragedia en paseo familiar: joven de 16 años desapareció en aguas del río Magdalena en Sitionuevo

Organismos de socorro de Sitionuevo, Magdalena, apoyados por el Cuerpo de Bomberos de Barranquilla adelantan la búsqueda de un adolescente de 16 años que desapareció en las aguas del río Magdalena, cuando disfrutaba de un paseo familiar.

A Johan Daniel Tovar Rivas se le perdió el rastro hace más de 20 horas tras haber sido arrastrado por la corriente mientras se daba un baño junto a sus padres, hermanos y primos en un sector del corregimiento de Palermo.

Hasta esa zona del municipio de Sitionuevo llegó el menor desde La Chinita, el barrio donde vivía en el sur de Barranquilla, pero nunca más regresó.

Su madre, Giorgina Rivas, vio cuando el joven se soltó de una cuerda con la que intentaba mantenerse a salvo y se perdió entre la fuerte corriente del Magdalena.

“Él estaba agarrado de una balsa, pero se soltó por la corriente, que se lo fue llevando. Cuando yo me percaté, empecé a correr en su misma dirección, pero sobre la carretera, y él iba andando en el agua y pidiendo auxilio. Como yo no sabía nadar, les pedí ayuda a los vecinos, pero cuando volteé a ver ya no estaba, no lo vi más”, narró la madre.

Johan Daniel cursaba noveno grado y soñaba con ser futbolista, de hecho, hacía sus "pininos" en el Deportivo Frami, el equipo del barrio.

