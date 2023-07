Un caleño de 36 años desapareció en La Guajira, tras darse un baño en las playas de Palomino

Un verdadero ‘viacrusis’ viven familiares y amigos de Juan David Rondón, un caleño de 36 años que se encuentra desaparecido desde este viernes —y de quien no se tiene rastro— luego de darse un baño en playas de Palomino, La Guajira, durante la tarde de este viernes.

Según la versión entregada hasta el momento, Rondón llegó al departamento de La Guajira a las 5:00 de la tarde del pasado jueves, 20 de julio, para disfrutar de dos días de descanso junto a una amiga, hospedándose en un hotel de la zona conocida como 'Mojito', en Palomino (La Guajira), para disfrutar del día festivo.

Sin embargo, en medio del día de descanso en la playa, salió a darse un baño sin contar con que, muy posiblemente, la corriente de éstas aguas lo arrastraría por la fuerza de la misma.

Al menos así lo confirmó Luz Ángela Olaya, quien señaló que "más o menos como a las 6:30 de la tarde él entra al mar, este se encontraba bastante picado, pero Juan David no le prestó atención; entonces lo dejo de ver y fue allí cuando me regresé al hotel para verificar si él se encontraba ahí, pero no estaba", precisó Olaya.

Inmediatamente Luz Ángela dio aviso a la administración del hotel para poner en alerta a las autoridades, sin embargo, los intentos han resultado infructuosos para ella, pues no se ha logrado encontrar a Juan David Rondón desde las 6:30 de la tarde de este viernes.

Olaya señaló que con ayuda de algunos pescadores de la zona se activará un plan de búsqueda a bordo de una lancha para lograr encontrar —sano y salvo— al hombre de 36 años. Se conoció, además, que Rondón es ingeniero de proyectos y vive con su familia en la capital del Valle del Cauca.

