Universitaria que cayó a una alcantarilla en Barranquilla, murió tras infectarse con una bacteria

En una clínica en el norte de Barranquilla, falleció en las últimas horas Luisa Fernanda Peralta, la joven de 18 años que el pasado 14 de septiembre, cayó a unos 7 metros de profundidad dentro una alcantarilla a la que le habían robado la tapa.

El hecho ocurrió en inmediaciones del corredor universitario, cerca de la Universidad del Norte, donde la joven se encontraba junto a varios amigos observando carreras de cuarto de milla.

Para su rescate fue necesaria la intervención del cuerpo de bomberos que con el uso de equipos especiales logró sacarla después de dos horas.

Luisa, quien cursaba tercer semestre de ingeniería industrial en la Universidad Libre, a raíz de la caída sufrió una fractura de la tibia y peroné izquierdo por lo que fue sometida 48 horas después a cirugía. Sin embargo, Belkis Montañez Peralta, familiar de la víctima, denunció una presunta negligencia en la atención que según ellos, la llevó a la muerte.

“Desde el principio cuando le negaron el servicio y nos pidieron un pago anticipado para poder operar hubo negligencia médica. Pagamos 6 millones de pesos y la operaron el sábado, luego le vendaron la pierna y el médico que le hizo la cirugía la vino a ver hasta el lunes. Cuando le quitaron el vendaje la pierna la tiene de otro color y drenó un líquido fétido que dijeron que era normal, pero la niña desde que fue operada se desmejoró totalmente”, aseguró Belkis Montañez.

La segunda cirugía le fue practicada el martes, 20 de septiembre, luego de ser valorada por otro ortopedista que diagnosticó que Luisa había adquirido una bacteria y que debía ser sometida de urgencia a una nueva intervención para amputarle la pierna y poder salvarle la vida. Sin embargo, la joven falleció después del procedimiento.

Ahora la familia de esta universitaria lucha para que les entreguen el cuerpo, pero para esto, según denuncia Belkiz Montañez, deben pagar 18 millones de pesos dado que la EPS a la que estaba afiliada no le cubrió la totalidad de los gastos.

“Hasta el momento no nos han entregado la historia clínica, apenas tenemos el acta de defunción y una epicrisis. No nos han entregado la boleta de salida ya que nos están pidiendo un pago de 18 millones de pesos, según ellos, la EPS no autorizó la segunda cirugía y se acabó todo el tope autorizado para eso”, denunció Montañez.

En el municipio de Puerto Colombia, Atlántico, la Secretaría de Planeación informó que 24 horas antes del accidente de Luisa Peralta, la Policía había reportado el robo de la tapa de la alcantarilla en la que cayó la joven.

