Uribe responde cuestionamientos de víctimas sobre apoyo al NO

El expresidente Álvaro Uribe Velez habló con víctimas del conflicto armado y con desmovilizados de las AUC y de las Farc en el programa Vive Barranquilla, en el que defendió su postura por el NO, en medio de los cuestionamientos que le realizaban los participantes del debate.

"No podemos permitir que un proceso tan importante se tire a la basura", le dijo Mayerling Angarita, víctima de los Montes de María, al expresidente, quien además le recriminó que su Gobierno también la victimizó. (Lea también Las cinco frases que deja debate de Álvaro Uribe con víctimas del conflicto)

A estas palabras, Uribe le respondió que en sus ocho años de mandato le "dediqué mucho tiempo a los Montes de María", especialmente porque desde allí combatió a las AUC, pero la lideresa insistió en que no entendía como podía apoyar el NO, pues para ella "no puede haber un muerto más por la guerra en Colombia".

En el debate participaron Leonardo Vidal, desmovilizado de las AUC; Robinson Pérez, desmovilizado de las Farc; Rocío Castillo, víctima de las AUC; y el director de El Heraldo, Marco Swchartz.

El expresidente reclamó que sus propuestas sobre el acuerdo no han sido acogidas por el Gobierno y aseguró que en su corazón no guarda odio contra las Farc. (Lea también Si odiara a las Farc, hubiera dejado que los paramilitares las acabara: Uribe)

Agregó que en su Gobierno se desmovilizaron 35 mil paramilitares y se desmovilizaron 18 mil guerrilleros. "Los rasos no fueron a la cárcel, pero los cabecillas sí", señaló.n

Este es el video del debate:

