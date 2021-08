Vendaval destechó más de 50 casas en Soledad, Atlántico

Solo en el barrio Viñas del Rey del municipio de Soledad, 38 viviendas resultaron afectadas por el aguacero que cayó acompañado de fuertes ráfagas de viento durante las últimas horas.

A esto se suman las 18 casas que también quedaron destechadas e inundadas en el sector de Villa Adela, donde el vendaval azotó con fuerza y dejó atemorizados a los habitantes.

"Fueron momentos muy crueles, nunca los había vivido. Yo recuerdo que se formó esa brisa y de pronto se fueron levantando las láminas del techo y yo solo alcé los brazos creyendo que me iba a caer una en la cabeza", contó Bertha Cimarra, una de las damnificadas.

"Yo estaba pidiéndole a Jehová que no me cayera nada encima y él echó esas láminas para otro lado y no me pasó nada, pero mi cuarto quedó todo descubierto", añadió la víctima.

Este miércoles se espera que la administración municipal entregue las ayudas a las familias que habitan en las 56 casas afectadas, informó el mayor Néstor Armando Rodríguez, director de la Defensa Civil en Atlántico.

"Gracias a Dios no hubo heridos, anoche los organismos de socorro que estuvimos en el sitio pudimos terminar el censo y el personal fue atendido por la Subsecretaría de Gestión del Riesgo, así que a partir de las 2:00 p.m. se van entregar las ayudas por parte de la Alcaldía", dijo.