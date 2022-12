Video: Barranquilleras paralizan Time Square en New York bailando champeta

Para las barranquilleras que hacen parte de la comparsa Rumbón Normalista, no solo las calles de su natal ciudad son escenario para bailar. Las jóvenes dejaron la pena a un lado y convirtieron una salida de compras por New York en un show en medio de la calle, donde la champeta puso el timo y ellas el baile.



"Teníamos un parlante con nosotras y después de comprar cosas por el Time Square, decidimos colocar a sonar champeta, pararnos en una esquina y hacer una coreografía", cuenta María Alejandra Borrás, coordinadora del reconocido grupo que participa en el Carnaval de Barranquilla.



Precisamente, la presencia de las bailarinas en la Gran Manzana no fue una coincidencia, pues habían participado horas antes en el desfile de La Hispanidad, al cual viajaron con un grupo de 35 barranquilleros a hacer una muestra de la fiesta cultural más importante del Caribe colombiano.



Pero para ellas, la muestra cultural no podía parar ahí y por eso sintieron las ganas de probar que tan llamativo puede resultar para un extranjero el baile de una barranquillera. "La gente nos empezó a rodear, a grabarnos y a aplaudirnos. Estábamos muy apenadas. No lo podíamos creer. Fue super chévere", cuenta María Alejandra.



Relata que bailaron varias canciones, entre estas Una Cosa Loca, de Twister, y una canción instrumental de la Banda de Baranoa. "Después de eso seguimos caminando con la música en alto parlante y nos fuimos al hotel", finalizó Borrás.

