Video: delincuentes prenden fuego a negocios en Barranquilla para presionar pago de extorsiones

La Fiscalía presentó un video en el que se puede ver a uno de los miembros de la banda 'Los Costeños' rociando gasolina sobre un negocio en el barrio San Roque, sur de Barranquilla , con la intención de obligar al dueño a pagar extorsiones. Estas imágenes fueron presentadas durante la audiencia de medida de aseguramiento para los 16 presuntos miembros de la organización criminal que fueron capturados.

En el video se puede ver a un hombre, que según la Fiscalía es uno de los miembros de la banda, vertiendo gasolina sobre la entrada del local. Posteriormente, el individuo enciende un fósforo y arroja la llama sobre el combustible, lo que provoca un incendio en el negocio.

La Fiscalía también presentó fotografías de las fachadas de varios negocios en el suroriente de Barranquilla marcados con grafitis que dicen "Omar, plata o plomo", en referencia al mensaje enviado por el líder de la organización delictiva, Carlos Alberto Ortiz Blanco, alias 'Cachete' o 'Omar'. Según las autoridades, los miembros de la banda incendiaban y disparaban contra los negocios de aquellos comerciantes que se negaban a pagar las extorsiones.

Aquí el video:

Publicidad

Durante la audiencia, la Fiscalía solicitó que los capturados fueran enviados a prisión, ya que representan un peligro para las víctimas que denunciaron los hechos. En particular, se destacó el caso de Marly Miranda, apodada 'La Machorra', quien ha sido capturada en varias ocasiones por el delito de extorsión. A pesar de que Miranda afirmó padecer ciertas patologías, la Fiscalía pidió que no se tuviera en cuenta este argumento, ya que no le impidió cometer actividades delictivas.

La Fiscalía solicitó la medida de aseguramiento en un centro penitenciario para Marly Miranda, quien representa un riesgo para la sociedad. La audiencia continúa mientras se determina el destino de los otros miembros de la banda 'Los Costeños'.

Le puede interesar (El historial de las principales peleas del presidente Petro y el fiscal Barbosa):