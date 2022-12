¡Ya hay candidatos! Columna de Óscar Montes

La baraja de candidatos se redujo drásticamente, cada día el número de aspirantes a la Presidencia de la República es menor. Ayer la llamada Alianza Colombia, por ejemplo, acordó que su candidato será el ex gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, mientras que Claudia López y Jorge Enrique Robledo, declinaban sus aspiraciones para buscar repetir curules en el Congreso.

La encuesta más reciente de Invamer Gallup para BLU Radio, Caracol Televisión y Semana, que da a Fajardo como el gran favorito para llegar a la Casa de Nariño, sin duda, contribuyó para la toma de esa decisión.

Por los lados del Centro Democrático de Álvaro Uribe también la baraja de precandidatos se redujo a un solo candidato.

En efecto, el joven senador Iván Duque es desde ayer el candidato oficial del uribismo, mientras que Rafael Nieto y Carlos Holmes Trujillo, los otros dos aspirantes, quedan a disposición de "lo que diga Uribe".

Duque buscará ahora convertirse en el candidato presidencial de la gran alianza de "centro- derecha" y para ello deberá derrotar a la ex ministra Marta Lucía Ramírez y al ex procurador Alejandro Ordóñez, quienes se inscribieron por firmas. Marta Lucía Ramírez también recibió el respaldo del ex presidente Andrés Pastrana.

Piedad Córdoba también oficializó su aspiración presidencial con la radicación de más de un millón de firmas, mientras que Humberto De la Calle tiene que capotear la crisis del Partido Liberal, por cuenta de la pelea desatada entre César Gaviria, jefe único de esa colectividad, y Horacio Serpa y Juan Fernando Cristo, quienes piden su salida de la dirección, luego del fracaso de la consulta liberal, que apenas logró superar los 600.000 votos para escoger a De la Calle como candidato oficial.

Así la cosas, el Año Nuevo arrancará con candidatos oficiales a la Presidencia, lo que sin duda meterá allá campaña presidencial en el terreno del debate político en serio, que es donde debe llevarse la contienda.

Ya es hora de confrontar tesis e ideas. Ya es hora de escuchar propuestas, que es lo que, por cierto, ha venido realizando el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, quien ha venido recorriendo el país exponiendo su programa económico, de infraestructura, de familia y de administración de justicia.

Ese mismo ejemplo deberían seguir los ahora candidatos oficiales. Bienvenidos, pues, los nuevos candidatos oficiales y los debates de fondo de la campaña presidencial 2018.