¿Cuál es la solución al problema de suministro de agua en Cajicá, Cundinamarca?

En el municipio de Cajicá, Cundinamarca, se presentaron varias manifestaciones frente a la alcaldía del municipio porque el servicio del agua no les está llegando plenamente. Al día, solo pueden tener acceso al suministro del líquido cuatro horas y cuando llega no lo hace en óptimas condiciones, una situación que llevó a las protestas.

“Desde el día miércoles estamos sin agua las 24 horas del día, solamente nos llega y a muy baja presión Aproximadamente de las 4-5 de la mañana hasta las 7-8 el agua nos llega turbia, sucia. Lo más preocupante es que no hay respuesta de la alcaldía …Corren rumores de que es por falta de abastecimiento, pero estamos en plena ola invernal, entonces no sabemos qué es lo que sucede. El acueducto no nos informa nada, al acueducto no nos informa nada, la alcaldía no se manifiesta, no hay una comunicación oficial y tampoco hay una fecha en la que sepamos que el problema se va a solucionar y estamos con total incertidumbre y nadie responde”, señaló.

Por su parte, Fabio Ramírez, alcalde de Cajicá, habló en Noticias de la Mañana sobre esta situación en el municipio y se refirió a las causas del tema.

“Tenemos una baja de presión que se presenta desde el año pasado a eso de mayo o junio, hicimos arreglos, pero en enero volvió a fallar; estamos modulando la red para que tenga mejor presión…Venimos presentando una disminución del caudal, dependemos 100 % de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y pues eso representa que nosotros hacemos una distribución del agua… en cuanto a la calidad, sí se ha presentado una turbiedad, pero no sólo en Cajicá, sino en Chía también y en varios municipios aledaños y consideramos que cuando hacen mantenimiento haya cierta turbiedad y el color no sea nada agradable, eso es cierto", indicó.

El funcionario entregó algunos de los trabajos que se están realizando para poder dar fin a esta problemática y darles una solución a los habitantes del municipio de Cajicá.

Ya estamos trabajando con el viceministro de agua potable y arrancamos con cambios de presión para que se puedan llenar los tanques, y en tres días cuando ya estén llenos empezará a mejorar la situación”, finalizó.

