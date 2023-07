Un nuevo hecho lamentable que involucra a una mujer en TransMilenio se registró en una estación del sistema. La víctima de un atraco esta vez fue Ivonne Salamanca, quien se encontraba dentro un bus antes de hacer una parada en la estación de Transmilenio Terreros de Soacha. Allí, un hombre se subió al articulado, le robó el celular, forcejeo con la mujer, luego la sacó del vehículo y posteriormente la lanzó desde la estación a la vía del TransMilenio.

“Todo mi peso cayó sobre la pierna y tuve una fractura de platillos tibiales. Absolutamente nadie de TransMilenio, nadie me colaboró”, indicó la víctima del atraco, muy similar al registrado la semana pasada en el que murió una joven de 21 años tras lanzarse de un bus en movimiento.

La víctima del hecho de inseguridad indicó, además, que estuvo esperando por bastante tiempo una ambulancia ya que no podía levantarse debido a la fractura que sufrió en la pierna y a pesar de las heridas, ni ambulancia, ni la Policía ni Transmilenio se presentaron en el lugar.

“Mi esposo me auxilió y me llevaron al hospital Cardiovascular de Soacha. Quiero hacer esta denuncia en honor a lo que le pasó a esta chica porque uno no sabe cómo reacciona, no la juzgo”, agregó la mujer.

Joven universitaria se lanzó de un bus de TransMilenio durante atraco y murió

Una joven universitaria, identificada como Paula Valentina Torres, murió en Bogotá tras lanzarse de un bus de TransMilenio durante un atraco, en hechos ocurridos la tarde del jueves, según confirmó la Policía Metropolitana de la ciudad.

De acuerdo con información oficial, el hecho ocurrió en la calle 92 con autopista Norte, cuando un ladrón abrió las puertas del bus, le robó el teléfono a la mujer y se lanzó del bus en movimiento. Ella se lanzó también para perseguirlo, pero cayó y se golpeó mortalmente contra asfalto,

La joven, de 21 años, alcanzó a ser trasladada a la Clínica del Country , en el norte de Bogotá, donde murió.

El coronel Jader Llerena, comandante de la Policía de TransMilenio, entregó detalles del hecho: “Esta persona, este victimario, esta persona que comete el hurto, sale del bus, lo despresuriza, el bus en movimiento, la víctima intenta ir tras de él, insisto, cae mal, desafortunadamente se golpea la cabeza y en horas de la madrugada fallece".

Las autoridades en Bogotá trabajan para para disminuir la inseguridad en la capital de la República. La alcaldesa Claudia López ha pedido al Gobierno nacional más pie de fuerza para contrarrestar los delitos en Bogotá.

