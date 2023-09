A cerca de un millón de ciudadanos en el país les anularon su inscripción para votar

Durante la Comisión Nacional de Seguimiento para las Elecciones Territoriales 2023 que se realizó en Cali, Valle del Cauca , el registrador nacional, Alexander Vega Rocha, afirmó que a cerca de un millón de ciudadanos les fue anulada su inscripción para votar por no demostrar su residencia electoral.

"Al final de esta semana cerramos el censo electoral, las resoluciones podrán consultarlas en la página del consejo electoral. En todos los municipios de Colombia hubo anulación, y no solo en el departamento del Valle, estas personas serán excluidas del censo y no podrán participar en donde inscribieron la cédula, si no que deberán volver al último sitio donde votaron", dijo Vega.

El registrador también afirmó que después de los últimos hechos registrados en el país se hace necesario reforzar la presencia de las fuerzas militares de Policía en departamentos como Nariño, Cauca y Valle especialmente en municipios como Jamundí, Tuluá y Buenaventura.

"Hemos priorizado estos municipios porque las amenazas son muy delicadas a los candidatos, estamos además invitando a que se denuncie si hay constreñimiento en las elecciones y si algún candidato tiene alianzas delictivas para influenciar en la votación del departamento del Valle o en otros departamentos de Colombia van a ser judicializados", expresó el registrador.

Durante la comisión electoral confirmaron que, por ahora, no se tiene contemplado trasladar puestos y mesas de votación por amenazas a la seguridad, debido a esto se han priorizado en todo el país 90 municipios.

