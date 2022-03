Al menos 15.000 muertos y 540.000 contagiados es el resultado de dos años de COVID-19 en Valle

El pasado 9 de marzo del 2020 se confirmó el primer caso de COVID-19 en el Valle del Cauca. El virus se detectó en un viajero de 34 años que llegó en un vuelo de Madrid, España, y se encontraba en la ciudad de Buga.

730 días después de haber pasado por confinamientos y cuatro picos extremadamente agresivos, el virus deja a 15.000 personas fallecidas y 540.000 contagiadas.

"Tenemos toda la afectación social y económica en el departamento en el primer año especialmente con muchísimos cierres. Estamos en un proceso de reacomodación, en fase de transición entre la pandemia y la post pandemia. También se han empezado a cerrar camas de cuidados intensivos y estamos en la reformulación de nuestra red de prestación de servicios y la esperanza de que la epidemia del COVID nos permita volver a nuestra rutina en la búsqueda de mejorar los indicadores de salud pública", dijo María Cristina Lesmes, secretaria de salud departamental.

¿Cuál ha sido el municipio más golpeado por el COVID-19 en Valle?

El municipio más golpeado ha sido Cali, donde se han registrado 379.413 contagios y 8.507 fallecimientos. Además, muchas personas han sufrido enfermedades que se convirtieron en procesos crónicos y debilitantes. Sin embargo, el dinamismo del virus y la posibilidad de que genere nuevas mutaciones, según los expertos, no permite evidenciar cuándo podría pasar de ser una pandemia a epidemia.

"No es predecible, no podemos estar seguros de qué va a ocurrir y pues esperemos que no sea el caso de ver nuevamente un ascenso en el número de contagios a través de otra variante, es poco probable, muchas personas desde el punto de vista científico creemos que es poco probable pero sin duda es una posibilidad que o debemos menospreciar", manifestó a BLU Radio Eduardo López, director científico del centro de estudios en infectología.

A pesar de todo lo malo que ha traído la pandemia, los profesionales de la salud destacan lo que se ha logrado con ella.

"Hemos aprendido a desarrollar vacunas de una forma más rápida, fuimos capaces de desarrollarlo en pocos meses y es un proceso que previamente se demoraba muchos años y hacerlo además de una forma segura", agregó López.

La vacunación es fundamental para prevenir la letalidad en caso de contagiarse y ese sigue y seguirá siendo el llamado de las autoridades a los ciudadanos. Actualmente en el departamento el 78% de la población cuenta con una dosis, el 65% con esquema completo y solo el 22% ha accedido a la dosis de refuerzo.

