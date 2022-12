Alcalde de Yumbo recibe ultimátum de justicia para transportar combustible por corredor humanitario

Jhon Jairo Santamaría, alcalde de Yumbo, pidió colaboración por parte de los manifestantes debido a esta situación y aseguró que durante los días de protestas, ha hecho todo lo que ha estado a su alcance para evitar confrontaciones entre la ciudadanía y la fuerza pública.

Por ello, solicitó apoyo para permitir de forma eficaz el paso del combustible hacia el suroccidente del país, por medio de un corredor humanitario.

Publicidad

"He tratado y he colocado todo el esfuerzo para que eso no se dé, para que no se genere confrontación entre los ciudadanos y la fuerza pública, no quiero derramamiento de sangre", dijo Santamaría.

Son ocho horas las que dio el Tribunal Contencioso Administrativo, para lograr el paso del combustible almacenado en la capital industrial. Vencido el término, tendría que proceder con las acciones policivas junto al Ministerio de Defensa.

A través de un documento, el alcalde convocó para el próximo lunes, 17 de mayo, a las 09:00 de la mañana, una reunión con los manifestantes, en la que se buscará llegar a un acuerdo.